Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

Александр Цыбульский рассказал президенту о социально-экономическом развитии области, о мерах по поддержке участников СВО

АРХАНГЕЛЬСК, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в завершение поездки по Архангельской области провел встречу с главой этого региона Александром Цыбульским.

Губернатор рассказал президенту о социально-экономическом развитии области, о мерах по поддержке участников специальной военной операции.

Ранее Путин посетил Северодвинск, где принял участие в церемонии поднятия флагов на атомоходах "Красноярск" и "Император Александр III" на базе судостроительного комплекса "Севмаш".

После этого глава государства прибыл в Архангельск. Там он посетил открывшуюся в сентябре этого года школу №7, а также в режиме видеосвязи провел совещание по развитию опорных пунктов Арктической зоны и пообщался с получателями льготной арктической ипотеки.