Главы МИД Ирана и России обсудили палестино-израильский конфликт

В ведомстве Ирана сообщили, что Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым "затронул некоторые вопросы двухсторонних отношений"

ДУБАЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ирана и России Хосейн Амир Абдоллахиян и Сергей Лавров обсудили по телефону вопросы региональной повестки, в том числе ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики.

"Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым затронул некоторые вопросы двухсторонних отношений, а также региональной повестки, включая последние события в войне против Газы и Западного берега", - говорится в заявлении иранского ведомства.