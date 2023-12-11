В ДНР заявили, что Запад избавится от киевских властей как от свидетелей коррупции

Советник главы республики Ян Гагин сообщил, что Зеленский и члены его команды испытывают большой страх и пытаются обеспечить свою безопасность, удерживая власть

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда стали свидетелями и соучастниками многомиллиардных коррупционных схем западных политиков с гуманитарной помощью, поэтому от них избавятся по истечении полномочий. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

"Зеленский является соучастником коррупционных схем западных политиков, которые разворовывали собственную гуманитарную помощь в миллиардных масштабах. За счет этих схем американцы и европейские лидеры воровали свою же гуманитарную помощь из выделяемых Киеву траншей. Задача Зеленского была просто подписывать бумажки о том, что он получил все в полном объеме. То есть Зеленский является соучастником и, самое главное, свидетелем всех этих грязных делишек", - сказал он.

По его словам, Зеленский и члены его команды испытывают большой страх и пытаются обеспечить свою безопасность, удерживая власть. Именно поэтому, как считает советник главы ДНР, Зеленский отказался от проведения парламентских и президентских выборов в условиях боевых действий, на чем настаивали западные партнеры. "Как только закончится война, как только пройдут выборы, в которых у него нет шанса победить, Зеленского будут судить, и членов его кабинета. Боится не он один, боится вся его команда, которая, собственно говоря, ввергла Украину в эту адовую яму", - добавил он.

Гагин заявил, что "судьба Зеленского на волоске": помимо преследования со стороны Запада, по истечении президентского срока он должен будет ответить перед населением страны за огромные потери и уничтоженную экономику. Уже сейчас, как отмечает Гагин, действия Зеленского вызывают недовольство многих граждан страны и военных, а с подачи Запада активизировались альтернативные украинские политики. В ближайшее время западные партнеры лишат нынешнего украинского президента поддержки и Зеленский станет "политическим трупом", заключил советник главы ДНР.

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта и необходимости постоянных финансовых вливаний в Украину. Противоречия между Украиной и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.