В ДНР заявили об обещании Запада Украине наладить производство оружия

Эти заявления нужны лишь для того, чтобы оправдать снижение военной поддержки Киева, отметил советник главы республики Ян Гагин

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Все заявления о том, что Украина собирается наладить собственную военную промышленность, являются блефом и нужны Западу лишь для того, чтобы оправдать снижение военной поддержки Киева. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС советник главы ДНР Ян Гагин.

С начала лета украинские политики различного уровня стали делать заявления о повышении оборонной мощи Украины. В частности, говорилось о наращивании производства ракет и беспилотников, тяжелой техники по стандартам НАТО. В начале осени в Киеве прошла международная конференция по поддержке украинского ВПК, в Киеве заявляли, что в ней приняли участие десятки стран, однако подробностей происходившего на мероприятии практически не было. В последнее время тема наращивания военного производства на Украине снова была поднята - на этот раз уже в западной прессе.

Гагин подчеркнул, что в настоящее время заявления о возможности производить технику на Украине нужны странам НАТО для оправдания снижения поддержки Киева. "Мы видим усталость стран НАТО и от поставок на Украину оружия, и от санкций, которые они объявили в отношении Российской Федерации. Они страдают от этого и им очень тяжело деньги туда постоянно отправлять. И для того, чтобы красиво, сохранив лицо, выйти из этой ситуации, они заявляют: "Ну вот, все замечательно. Мы помогали Украине, они молодцы, они сильные. Сейчас мы дадим им консультантов, дадим им, возможно, какие-то инвестиции частных компаний, чтобы Украина самостоятельно встала с колен и начала производить оружие". То есть, они готовят свое население, объясняют, почему они перестали давать Украине деньги. Но при этом все прекрасно понимают, что Украина проиграла войну. Она ее уже проиграла", - сказал он.

По его словам, такими заявлениями США и другие страны НАТО лишь "снимают с себя ответственность за украинскую повестку". "Это блеф и абсолютно пустая новость. У Украины совершенно нет мощностей для производства собственного оружия. Энергетическая система частично разрушена, частично неисправна из-за того, что просто она старая. Они не способны сейчас производить в серьезных масштабах вооружение и военную технику, а тем более боеприпасы. При этом надо понимать, что любое производство боеприпасов или техники на Украине будет пресечено нашими воздушно-космическими силами и нашими ракетами", - отметил советник главы ДНР.

Западные СМИ и эксперты все чаще отмечают усталость Запада от конфликта на Украине. Противоречия между Киевом и партнерами лишь обострились на фоне провала объявленного Киевом контрнаступления. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.