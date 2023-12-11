Новак с 12 по 16 декабря посетит Китай

Вице-премьер РФ примет участие в 20-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-премьером РФ Александром Новаком с 12 по 16 декабря посетит Пекин для участия в 20-м заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, состав делегации утвердит Новак. Расходы, связанные с предстоящим визитом, будут покрыты за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете на 2023 год.