Парламентарии РФ и Гондураса обсудили сотрудничество в сфере противодействия коррупции

Также стороны рассмотрели вопросы защиты суверенитета двух стран от иностранного вмешательства и санкционного давления

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первое совместное заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы с делегацией Национального конгресса Республики Гондурас прошло в понедельник. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

"Провели сегодня первое совместное заседание нашего комитета по безопасности и противодействию коррупции с делегацией Национального конгресса Республики Гондурас во главе с председателем Национального конгресса Луисом Редондо Гифарро, - написал Пискарев в своем Telegram-канале. - Обсудили вопросы сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, противодействия коррупции, терроризму и экстремизму, а также защиты суверенитета наших стран от иностранного вмешательства и санкционного давления".

Во встрече также принял участие статс-секретарь - заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко. Члены делегации Гондураса высказали заинтересованность в подготовке российской стороной специалистов в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"А мы, в свою очередь, будем рады поделиться также опытом законотворчества в сфере профилактики и преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мир - не однополярный. А большой и разный, и наша страна открыта к дружбе", - добавил депутат.