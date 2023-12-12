Володин и лидеры фракций выступят на заседании Госдумы в День Конституции России

Среди обсуждаемых депутатами вопросов также будет законопроект, направленный на освобождение от НДС подрядчиков, которые строят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физическими лицами счета эскроу

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций выступят на пленарном заседании ко Дню Конституции РФ, также парламентарии обсудят продление до конца 2024 года права на кредитные каникулы участникам специальной военной операции (СВО).

Председатель палаты парламента и руководители фракций политических партий выступят по случаю Дня Конституции. Ровно 30 лет назад был принят высший нормативный правовой акт страны, в соответствии с которым были образованы Госдума и Совет Федерации.

Депутаты также рассмотрят в первом чтении законопроект, направленный на освобождение от НДС подрядчиков, которые строят индивидуальные жилые дома и используют для расчета с физическими лицами счета эскроу. Документ был инициирован правительством РФ.

Чтобы получить налоговую льготу, подрядчик должен работать на основании договора, заключенного с физическим лицом в соответствии с федеральным законом "О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу".

Принятие законопроекта направлено на снижение стоимости объектов индивидуального жилищного строительства и, как следствие, на повышение доступности возведения таких объектов для граждан Российской Федерации, указывают в кабмине.

Кредитные каникулы

Госдума также рассмотрит во втором чтении норму, согласно которой право участников СВО и членов их семей обратиться за кредитными каникулами продлевается до конца 2024 года. Норма была оформлена как поправка ко второму чтению законопроекта об освобождении погибших и получивших инвалидность первой группы от обязательств поручителя по кредиту.

Госдума рассмотрит также во втором и в третьем чтениях законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О карантине растений" в части обеззараживания органической продукции, инициатором которого, как и в свое время закона об органической продукции, была первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина ("Единая Россия"). Как заявила Школкина журналистам, законопроект направлен на урегулирование процедуры обеззараживания карантинной органической продукции при ее экспорте, а также на устранение правовой коллизии в действующем законодательстве, касающейся обеззараживания такой продукции.

"Напомню, что с 1 января 2020 года с принятием закона "Об органической продукции" в нашей стране начал формироваться рынок органической продукции, преимущественно растениеводческого направления, в том числе ориентированный на экспорт. В соответствии с российским законодательством в области карантина растений и межправительственными соглашениями при экспорте растениеводческой продукции необходимо проводить ее карантинное фитосанитарное обеззараживание. Вместе с тем, после применения обеззараживания продукции химическими пестицидами органическая продукция утрачивает свои специфические свойства и не может больше признаваться таковой, а значит становится ненужной для своего потребителя", - отметила она.

"Таким образом, сложившаяся ситуация не только не способствует развитию экспортного потенциала продукции органического растениеводства, но и способствует стагнации внутреннего производства, так как производители органической продукции вынуждены сокращать посевные площади, используемые для производства, ввиду невозможности ее экспорта с сохранением статуса органической продукции", - указала она.