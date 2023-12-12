Постпредство РФ при ООН: тонущий киевский режим может затянуть в свою воронку и Запад

Первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что Запад должен сделать выводы из конфликта на Украине

ООН, 12 декабря. /ТАСС/. Запад должен сделать выводы из конфликта на Украине, пока тонущий режим президента Владимира Зеленского "не затянул в свою воронку" своих союзников. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности по поставкам западного оружия на Украину.

"У этой истории также обязательно достаточно скоро будет конец, который вам и другим, выгораживающим режим Зеленского, не понравится, хотите вы этого или нет. Но что тут поделать. Вы над этим концом много трудились и заслужили его именно таким. Советую к нему подготовиться и как можно быстрее сделать необходимые выводы, пока тонущий киевский режим не затянул в свою воронку и вас", - сказал он.

"Американские власти вливают десятки миллиардов долларов в погрязшую в коррупции диктатуру, поставляют ей оружие, включая заряды, обогащенные ураном, и кассетные боеприпасы <...>, и при этом палец о палец не ударяют для освобождения подвергающегося пыткам в этой стране американского гражданина, которому грозит смертельная опасность", - указал Полянский. Дипломат сравнил такое положение вещей с сюжетом боевика, в финале которого "должны вмешаться добрые справедливые силы и исправить эту нетерпимую ситуацию". "Вот только жизнь не кино. И в ней злодеи порой читают другим нотации и учат их демократии и правам человека", - отметил Полянский.