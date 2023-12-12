Володин заявил, что конституция определила приоритеты развития государства

Председатель Госдумы отметил, что нормы обновленной Конституции РФ позволяют "преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод" граждан

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция РФ определила путь и приоритеты развития государства. Об этом говорится в поздравлении председателя Госдумы Вячеслава Володина по случаю 30-летней годовщины принятия конституции.

"Конституция, принятая в непростое для нашей страны время, сыграла важную роль в стабилизации ситуации, определила путь и приоритеты развития государства", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Володин отметил, что нормы обновленной Конституции РФ позволяют "преодолевать внешние вызовы, обеспечивать дальнейшее укрепление России, упрочение ее суверенитета, защиту прав и свобод" граждан, а также повышать качество жизни людей.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.