РФ ратифицировала протокол с уточнениями к соглашению о статусе Экономического суда СНГ

Им, в частности, предусматривается, что суд будет осуществлять свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола с изменениями в соглашение о статусе Экономического суда СНГ, связанными с его формированием и процедурой избрания судей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Протокол с изменениями в соглашение был подписан в Москве 17 июля 2017 года. Он направлен на оптимизацию деятельности Экономического суда СНГ. Им, в частности, предусматривается, что суд будет осуществлять свою деятельность по рассмотрению конкретных дел в формате ad hoc (то есть будет собираться специально для рассмотрения отдельных споров).

Кроме того, поправками из соглашения исключается пункт о формировании суда из равного числа судей от каждого государства-участника.

Протокол временно применяется с даты подписания и вступает в силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием, то есть правительственным архивом Республики Беларусь, третьего письменного уведомления о выполнении сторонами всех необходимых внутригосударственных процедур.