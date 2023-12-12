Клишас: текст Конституции России 1993 года не исчерпал свой большой потенциал

Глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству подчеркнул, что ее принимали в очень сложных условиях, "когда важнейшей задачей при принятии основного закона было остановить сползание страны в тяжелейший политический кризис"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Текст принятой в 1993 году Конституции РФ не исчерпал своего огромного потенциала, что является заслугой в том числе действовавшего тогда президента страны Бориса Ельцина. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Мы сегодня, через 30 лет говорим о том, что этот текст конституции не исчерпал своего огромного потенциала. Это, конечно же, заслуга многих людей. Заслуга президента Ельцина, который тогда все-таки нашел в себе мужество, скажем так, вернуть всю полноту власти гражданам страны, потому что решение о принятии текста конституции принимали люди на референдуме", - сказал сенатор, выступая с лекцией на просветительском марафоне, посвященном 30-летию Совета Федерации, который организован Российским обществом "Знание". Он также отметил заслугу авторов документа.

Клишас подчеркнул, что конституция 1993 года принималась в очень сложных условиях, "когда важнейшей задачей при принятии основного закона было остановить сползание страны в тяжелейший политический кризис". "Если мы с вами сравним наше государство и наше общество в 1993 году и посмотрим, к чему мы пришли в 2020 году, то за 27 лет произошли огромные изменения. Сложно эти изменения не заметить", - констатировал глава комитета СФ.

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