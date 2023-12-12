В МИД РФ заявили, что у Запада еще есть шанс осудить террористические методы Киева

Посол по особым поручениям ведомства по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник отметил, что за период с 1 ноября совершены как минимум три террористических акта, ответственность за которые на себя взяли госструктуры киевского режима

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Западные страны еще могут высказать осуждение террористических действий киевского режима. Об этом заявил на брифинге посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник

"Вплоть до сегодняшнего дня мы не слышали слов осуждения или озабоченности о творящемся Киевом беззаконии от представителей западных государств в международных организациях, как они это делали, посвящая сотни часов эфира и десятки мероприятий выражению озабоченности судьбой и состоянием здоровья, к примеру, "берлинского пациента" или любого другого иноагента. Но здесь, похоже, теракты не той системы, и осуждения они с их стороны не заслуживают. И тем не менее всем, кто был причастен к заказу, организации и реализации терактов придется нести за них ответственность", - сказал он.

"У западных государств еще есть шанс высказать свое официальное отношение к откровенным террористическим действиям, поддерживаемым и реализуемым киевским режимом [президента Украины Владимира] Зеленского", - добавил Мирошник.

Как указал дипломат, за период с 1 ноября совершены как минимум три террористических акта, ответственность за которые на себя официально взяли государственные структуры киевского режима. "8 ноября в своем автомобиле был подорван депутат Народного совета ЛНР Михаил Филипоненко. 6 декабря от аналогичного теракта погиб бывший депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. В этот же день в Подмосковье был расстрелян экс-депутат Верховной рады Илья Кива", - продолжил он.

"По всем этим фактам возбуждены уголовные дела и ведется следствие. Но даже по предварительным данным можно говорить, что во всех этих случаях имелись признаки внесудебных казней, за исполнение которых взяла на себя ответственность киевская власть, ее спецслужбы, ее официальные государственные структуры", - отметил дипломат.