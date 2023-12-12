Путин встретится с судьями Конституционного суда РФ

Глава государства будет работать в Ново-Огареве

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в День Конституции проведет встречи с судьями Конституционного суда РФ и его председателем Валерием Зорькиным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня День Конституции нашей страны. По этому случаю традиционно Путин проведет сегодня встречу с судьями Конституционного суда России", - сказал представитель Кремля, уточнив, что президент будет работать в Ново-Огареве.

"Отдельно [глава государства] также встретится с председателем [Конституционного суда РФ Валерием] Зорькиным", - добавил Песков. "Во время встречи, помимо вступительного слова Путина, будет еще и выступление Валерия Зорькина", - пообещал он.