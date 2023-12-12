Путин назначил Кирилла Зорина своим референтом

Референтура президента РФ участвует в подготовке проектов ежегодных посланий главы государства Федеральному собранию и иных программных документов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Кирилла Зорина своим референтом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно информации на сайте Московской школы экономики (МШЭ) МГУ, Зорин в последние годы работает в структуре администрации президента РФ, также преподает в МШЭ МГУ им. М. В. Ломоносова.

Референтура президента РФ участвует в подготовке проектов ежегодных посланий главы государства Федеральному собранию и иных программных документов, готовит проекты выступлений, приветственных писем и поздравлений, участвует в обеспечении деятельности президента по вопросам образования и науки.

Как указано на сайте Кремля, в настоящее время руководит референтурой помощник президента Дмитрий Калимулин. Также у главы государства есть два старших референта и три референта.