ГД приняла закон о праве Росгвардии иметь свои добровольческие формирования

Порядок поступления граждан в такие формирования будет определяться ведомственными актами структуры

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который наделяет Росгвардию правом иметь в своем составе добровольческие формирования.

Документ в сентябре внесла на рассмотрение палаты группа депутатов и сенаторов. Росгвардия сможет иметь в своем составе добровольческие формирования, на участников которых будут распространяться льготы и соцгарантии, которые действуют сейчас для мобилизованных, военнослужащих по контракту и участников добровольческих формирований, содействующих Вооруженным силам РФ. Право Росгвардии создавать добровольческие формирования по решению президента РФ прописывается в законе "Об обороне". Такие формирования могут быть привлечены для выполнения задач в области обороны в период мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, а также в случае введения режима контртеррористической операции и при использовании войск нацгвардии за пределами РФ.

Порядок поступления граждан в такие формирования будет определяться ведомственными актами Росгвардии. В Росгвардии будут определять численность добровольческих формирований, порядок их работы и районы действий, а также стоящие перед ними задачи и срок использования таких формирований. Для поступления в создаваемые Росгвардией добровольческие формирования граждане будут заключать соответствующие контракты.

Добровольцам Росгвардии предоставляется бесплатная юридическая помощь, в их отношении будет приостанавливаться арбитражное, гражданское, административное судопроизводство и исполнительное производство на период пребывания в формированиях. Соответствующими изменениями дополняются законы "Об исполнительном производстве", "О бесплатной юридической помощи в РФ", в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы РФ. Кроме того, на добровольцев Росгвардии распространяются нормы закона "О погребении и похоронном деле" о праве захоранивать таких граждан на воинских кладбищах.

Кроме того, в законе "Об образовании" предлагается установить, что добровольцы Росгвардии получают право на обучение в вузах (по программам бакалавра и специалитета) за счет бюджета в пределах отдельной квоты. Пребывание в добровольческих формированиях Росгвардии также предлагается отнести к индивидуальным достижениям при поступлении в вузы и колледжи.

Трудовые гарантии и налоговые льготы

Госдума также приняла в третьем чтении два сопутствующих законопроекта. Так, на добровольцев Росгвардии распространяются трудовые гарантии, действующие сейчас для военнослужащих и добровольцев, содействующих ВС РФ. Документ распространяет на таких добровольцев соответствующие нормы Трудового кодекса РФ. Так, для граждан, заключивших контракты о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Росгвардию, приостанавливается действие трудового договора на срок действия контракта. При этом за таким работником сохраняются место работы и социально-трудовые гарантии, право на предоставление которых он получил до заключения контракта. Документ также устанавливает, что период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, заключившего контракт добровольца Росгвардии.

Согласно документу работодатель будет вправе расторгнуть трудовой договор с работником, ставшим добровольцем Росгвардии, если он не вышел на работу в течение трех месяцев после окончания действия заключенного им контракта. Если трудовой договор с добровольцем Росгвардии в период приостановки был расторгнут из-за истечения срока действия, то такой работник в течение трех месяцев после окончания действия контракта получает преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности. Если вакансия по такой должности отсутствует, работник получает преимущественно право поступления на другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, или на вакантную нижестоящую должность.

Еще один принятый в третьем законопроект закрепляет в Налоговом кодексе нормы о том, что доходы добровольцев Росгвардии в виде денежных средств или иного имущества освобождаются от налога на доход физических лиц. Также сотрудники, заключившие контракт с Росгвардией, освобождаются от уплаты страховых взносов, госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.