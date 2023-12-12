Володин заявил, что за 30 лет действия Конституции РФ принято 10 503 закона

Председатель Госдумы отметил, что среди действующих депутатов есть те, кто был избран в первый созыв Государственной думы, в 1993 году

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция РФ стала фундаментом правовой системы страны, за 30 лет было принято 10 503 закона. Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в ходе выступления на пленарном заседании по случаю Дня Конституции РФ.

"Конституция стала фундаментом современной правовой системы, которую фактически пришлось создавать с нуля. За 30 лет было принято 10 503 федеральных конституционных и федеральных закона. В их числе - гражданский, трудовой, семейный, налоговый, бюджетный, уголовный, земельный, жилищный кодексы Российской Федерации. Огромная работа проделана на протяжении прошедшего времени", - сказал Володин в ходе выступления.

Он добавил, что среди действующих депутатов есть те, кто был избран в первый созыв Государственной думы, в 1993 году. "Они, как никто, знают, в каких условиях приходилось работать в то время", - подчеркнул Володин.

12 декабря в России ежегодно отмечается памятная дата - День Конституции РФ. В 1993 году в этот день на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны.