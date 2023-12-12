Путин: обновленная Конституция РФ стабилизирует государство и помогает людям

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Обновленная Конституция России работает и стабилизирует государство, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

На встрече с судьями Конституционного суда России глава государства напомнил, что "пару лет назад в уже новых условиях были приняты поправки [в конституцию], которые были необходимы в связи с быстро меняющейся ситуацией и внутри страны, и вокруг нее". "Они [поправки] были и являются существенными, связаны с усилением вектора, направленного на подтверждение наших традиционных ценностей, на историческую преемственность поколений, были затронуты некоторые другие вопросы социального характера", - указал Путин.

По его оценке, "все это говорит о том, что основной закон страны работает, живет, помогает государству, стабилизирует государство, помогает людям, а граждане, в свою очередь, обращаются в конституционный суд за защитой своих прав".