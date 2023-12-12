Путин: Конституционный суд всегда стоял на страже российской конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ всегда стоял на страже основного закона государства - конституции, его мнение важно для всего общества, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Всегда все эти годы Конституционный суд стоял и стоит на страже основного закона государства (конституции - прим. ТАСС), это очень важно", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

"Авторитет Конституционного суда, мнение Конституционного суда важны для всех", - подчеркнул Путин.