Афонин сообщил, что КПРФ пойдет на выборы президента с проектом Трудового кодекса

Действующий ТК РФ был принят в 2001 году, с тех пор в него внесли около 130 поправок

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. КПРФ в ходе подготовки к президентской кампании предложила "Программу победы", в рамках которой разработан ряд законопроектов, в том числе проект Трудового кодекса РФ. Об этом сообщил первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции в ТАСС.

"На президентские выборы наша партия предложила "Программу победы". <...> В ее рамках разработан целый комплекс законов. <...> В ближайшее время рабочая группа внесет в Госдуму [проект] Трудового кодекса РФ", - сказал Афонин.

Действующий Трудовой кодекс РФ был принят в 2001 году, с тех пор в него внесено около 130 поправок. Работу над проектом нового кодекса рабочая группа КПРФ начала весной этого года.

По словам Афонина, в обновленном кодексе предлагается "возврат ко многим завоеваниям советского законодательства". "Например, установление окладной части зарплаты минимум 85% от денежного содержания. Также предлагается навести порядок и с базовыми окладами, дополнительной защитой и правом на труд беременных женщин, одиноких матерей, людей предпенсионного возраста", - сказал Афонин.

Он отметил, что в проекте кодекса есть предложения об индексации зарплаты не менее чем на уровень инфляции, о расширении полномочий профсоюзов и защите россиян, занятых в нестандартных формах.

По словам Афонина, на президентские выборы от партии пойдет команда "во главе с кандидатом в президенты, которого утвердят на съезде КПРФ 23 декабря". "Колоссальные наработки, сильная команда, сильная программа. И мы с ними пойдем на выборы президента", - сказал Афонин. Выборы президента РФ состоятся 17 марта 2024 года.