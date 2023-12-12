В Москве назначили нового главу департамента по конкурентной политике

Новым руководителем столичного департамента по конкурентной политике стал Кирилл Пуртов

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Кирилл Пуртов назначен новым руководителем столичного департамента по конкурентной политике, ранее эту должность занимал Иван Щербаков.

"Назначить Пуртова Кирилла Сергеевича на должность руководителя Департамента города Москвы по конкурентной политике с заключением служебного контракта на срок полномочий мэра Москвы, освободив от замещаемой должности первого заместителя руководителя Департамента городского имущества города Москвы", - говорится в тексте распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэра.

С марта 2020 года по август 2022 года Пуртов занимал должность министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента экономической политики и развития. После был назначен на должность первого заместителя главы департамента городского имущества.