МИД РФ назвал непростительными действия Болгарии по демонтажу памятника Советской армии

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, особенно цинично эти действия "выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе"

МОСКВА, 12 декабря./ТАСС/. Россия считает варварские действия властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии непростительными. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня власти Софии перешли к практической реализации давно вынашиваемых позорных планов по демонтажу памятника Советской Армии. <...> С легкой руки фашиствующих евроатлантистов монумент отправляется буквально на свалку истории, - сказала Захарова. - Варварские действия, которые предпринимаются болгарской стороной, не имеют никакого оправдания или прощения. Особенно цинично они выглядят в условиях галопирующего роста неонацистских настроений в самой Европе".

Дипломат обратила внимание, что настойчивые предложения России о проведении консультаций по дальнейшей судьбе монумента были проигнорированы болгарской стороной "без всякой застенчивости".

"Мы рассматриваем разрушение памятника нашему общему, подчеркну, прошлому как очередной враждебный шаг официальной Софии, который усугубляет и без того патовую ситуацию на двустороннем треке, - указала Захарова. - Болгария вновь, как уже ни раз случалось, выбирает не ту сторону истории. Платить за последствия этого позорного решения в полной мере придется ей самой".

Месяц на демонтаж

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации. По словам чиновника, проведенное специалистами обследование выявило повреждение оснований бронзовых фигур, которые без проведения реставрации и ремонта могут обрушиться под собственной тяжестью. "Судьбу памятника решило время, он никогда не ремонтировался, и сейчас он стал опасен для окружающих. Он должен быть демонтирован, а бронзовые фигуры отправлены на ремонт и реставрацию", - сказал Трайков.

На сайте областной администрации, которая отвечает за памятник, указано, что "в бронзовых отливках выявлены трещины и существует опасность падения элементов памятника", выраженная коррозия зафиксирована в стабилизирующей памятник металлической конструкции.

Трайков уточнил, что местные власти уже издали необходимые документы и в течение 30 дней демонтаж скульптурной группы на вершине памятника должен быть произведен, а вокруг монумента было установлено дополнительное ограждение. В дальнейшем должны быть подготовлен проект и выбрана компания, которая проведет работы по реставрации бронзовых фигур и барельефов, а также проект по их перемещению на новое место в соответствии с решением столичных депутатов.

Депутаты городского совета от Болгарской социалистической партии, партии "Возрождение", представители политического объединения "Левицата!" и множества других политических и общественных организаций категорично заявили, что не позволят снести монумент.

Обстановка у памятника Советской армии в Софии © Игорь Ленкин/ ТАСС

Споры о монументе

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В настоящее время доступ к монументу закрыт, территория у памятника огорожена, а вокруг монумента возведены строительные леса.