Путин заявил, что администрация президента соотносит свои решения с Конституцией

По словам президента, принятие всех государственных документов и решений сопряжено с серьезной подготовительной работой

НОВО-ОГАРЕВО, 12 декабря. /ТАСС/. Администрация президента РФ при принятии решений и подготовке документов руководствуется основным законом страны - Конституцией, заявил глава государства Владимир Путин.

"Я вас уверяю, что правовое управление администрации президента тоже самым внимательным образом все анализирует с точки зрения соответствия принимаемых указов [президента РФ] основному закону страны (Конституции - прим. ТАСС)", - сказал президент на встрече с судьями Конституционного суда РФ.

Он отметил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин также постоянно следит за тем, чтобы все правительственные распоряжения и постановления соответствовали Конституции, беспокоится за то, чтобы впоследствии они не были отменены решениями Конституционного суда. "Мы все очень внимательно за этим следим", - заверил своих собеседников Путин.

По его словам, принятие всех государственных документов и решений сопряжено с серьезной подготовительной работой. "Все это связано с очень тщательной проработкой во всех ведомствах, в правительстве, в министерстве юстиции", - рассказал глава государства.

"Если возникают какие-то вопросы, мы стараемся даже проконсультироваться с Конституционным судом: правильно ли [мы поступаем], соответствует, не соответствует предполагаемое решение Конституции", - добавил глава государства, подчеркнув, что авторитет Конституционного суда очень высок. "Я со своей стороны делаю и буду делать все для того, чтобы он [авторитет] оставался на этом высоком уровне", - пообещал президент.