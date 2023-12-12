Заседание коллегий МИД РФ и Белоруссии с участием Лаврова пройдет 14-15 декабря

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник посетит с рабочим визитом Москву

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник посетит с визитом Москву по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова, министры примут участие в ежегодном совместном заседании коллегий МИД двух стран. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова 14-15 декабря 2023 года Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь Сергей Алейник для участия в ежегодном совместном заседании коллегий МИД России и МИД Беларуси", - сказала она.