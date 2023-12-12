Секретарь Совбеза РФ обсудил с коллегой из Никарагуа противостояние агрессии Запада

Николай Патрушев и Лауреано Ортега, в частности, договорились наращивать совместную работу в интересах построения многополярного миропорядка

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел переговоры с прибывшим в Москву специальным представителем президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой.

"Стороны обсудили перспективы российско-никарагуанского стратегического партнерства по широкому кругу вопросов. Сделан акцент на дальнейшей координации действий Москвы и Манагуа на международной арене, в том числе в контексте противостояния агрессивной политике коллективного Запада, активно использующего в своих интересах фашизм, нацизм и другие деструктивные идеологии", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Представители России и Никарагуа условились наращивать совместную работу в интересах построения многополярного миропорядка, усиливать взаимодействие в рамках ООН и других многосторонних площадках. "Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере противодействия цветным революциям", - добавили в Совбезе РФ.