Россия выйдет из Международного консультативного комитета по хлопку

Соответствующее предложение Минэкономразвития было согласовано с МИД, Минфином и Минсельхозом

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Россия прекратит участие в Международном консультативном комитете по хлопку. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован.

"Принять предложение Минэкономразвития России, согласованное с МИД, Минфином и Минсельхозом России, о прекращении с 2023 года членства Российской Федерации в Международном консультативном комитете по хлопку", - говорится в тексте.

МИД РФ поручено уведомить исполнительного директора комитета о выходе России из организации. После выхода из комитета РФ, в частности, не будет платить взнос в организацию.

Международный консультативный комитет по хлопку является ассоциацией правительств стран, занимающихся производством хлопка и его торговлей. Помимо России, в нем также участвуют Аргентина, Австралия, Бангладеш, Бразилия, Буркина-Фасо, Египет, ЕС, Индия, Камерун, Казахстан, Кения, Кот-д'Ивуар, Корея, Мали, Мозамбик, Пакистан, Судан, Тайвань, Танзания, Того, Турция, Швейцария, Уганда, США, Узбекистан, Зимбабве, Чад и ЮАР.

Комитет был учрежден в 1939 году, Россия участвует в его работе с 1992 года как правопреемница СССР. Он оказывает содействие правительствам в построении мировой экономики хлопка. Секретариат ассоциации находится в Вашингтоне.