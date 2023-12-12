Пасечник поблагодарил Путина за включение его в Госсовет

Глава ЛНР подчеркнул, что для жителей Донбасса это стало очередным большим шагом на пути к полной интеграции с регионами страны

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Глава ЛНР Леонид Пасечник поблагодарил президента РФ Владимира Путина за доверие и решение включить его в Госсовет.

"Благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие. Готов использовать все свои силы, знания и опыт для работы во благо возрождающегося Донбасса. Во благо стабильной, сильной и процветающей России", - написал он в своем Telegram-канале.

Пасечник подчеркнул, что для жителей Донбасса это стало очередным большим шагом на пути к полной интеграции с регионами страны. "Как неоднократно подчеркивал президент, все позитивные изменения, все программы развития, социальная и экономическая политика государства должны быть понятны каждому жителю России и направлены на улучшение качества жизни. И решение нашего президента еще раз подтверждает, какое огромное внимание он уделяет развитию новых регионов", - добавил он.

Ранее Путин обновил состав Госсовета, в него вошли, в том числе руководители новых регионов РФ. В частности, в состав Госсовета вошли Пасечник, глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Госсовет - конституционный государственный орган, призванный обеспечивать взаимодействие различных структур власти, определять основные направления внутренней и внешней политики, приоритеты социально-экономического развития государства. По должности в Госсовет входят, в том числе премьер-министр, председатели Госдумы и Совфеда, глава Администрации президента РФ, губернаторы. По решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления.