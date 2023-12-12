Посольство РФ заявило, что СМИ Швеции слепо следуют в русле пропаганды США

Они не обращают внимания читателей на жертв преступлений Украины, заявили в дипмиссии

СТОКГОЛЬМ, 12 декабря. /ТАСС/. Шведские журналисты, заявляя об эмпатии к жертвам с обеих сторон в палестино-израильском конфликте, одновременно совсем не обращают внимания читателей на жертв преступлений Киева. Лицемерные рассуждения этих авторов слепо следуют в рамках пропаганды американской и британской прессы, считают в посольстве РФ в королевстве, которое прокомментировало в Telegram статью Эрика Хельмерсона "Не могу слушать кого-то, кто плачет только по страданиям одной стороны" в газете Dagens Nyheter.

"Читая ваши лицемерные рассуждения, становится жаль деградирующую шведскую журналистику, слепо следующую в рамках пропаганды американской и британской прессы", - говорится в комментарии.

В своей статье Хельмерсон пишет, что, если чувствовать эмпатию лишь к одному из участников конфликта, распространять предоставленные только им факты и фотографии, отрицая противоположную позицию, то это не эмпатия, а "условный рефлекс" и "слепая групповая лояльность". "Но применив все вышесказанное к палестино-израильскому конфликту, которому и посвящена его заметка, господин Хельмерсон по законам шведского журналистского жанра лицемерно "забыл", что давно является тем, кого он сам и осуждает. Дело в том, что в нарушение собственных же рассуждений о том, как нельзя оплакивать детей только одной стороны или как ему "неинтересно слушать" тех, кто утверждает, что есть только "один агрессор и одна жертва", он сам так и поступает", - поясняют российские дипломаты, напомнив, что в своих статьях этот автор "ни разу не озаботился жизнью и здоровьем детей Донбасса, ни разу не писал о преступлениях киевского режима". "Хельмерсон почему-то совершенно точно уверен, что Россия "виновата" не только в приписываемых ей "преступлениях", но и даже в подаче Швецией заявки в НАТО", - подчеркивают в дипмиссии.

Посольство также напоминает, что в июле этого года Хельмерсон написал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно даже благодарить Запад за помощь, потому что его страна "уничтожается русскими". Хельмерсон, называя РФ "агрессором", "не помнит" организованного Западом госпереворота в Киеве, "не знает" о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе и ни разу не видел "Аллею Ангелов" в Донецке. "Так перечитайте собственную статью, проявите эмпатию к тем, кого "коллективный Запад" упорно считает "российской пропагандой" и "фейком", обратите внимание ваших читателей на преступления Киева. Иначе, следуя вашей же логике, именно вы проявляете "условный рефлекс" и "слепую групповую лояльность", - советуют в посольстве.