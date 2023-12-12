Москалькова поддержала идею о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

Как уточнила уполномоченный по правам человека в РФ, в настоящее время такие осужденные ожидают вступления в законную силу решения суда об их освобождении в течение 15 дней

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Положение многих осужденных будет облегчено в случае принятии инициативы Верховного суда России о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ранее Верховный суд РФ инициировал законопроект о немедленном освобождении осужденных, страдающих тяжелыми заболеваниями, после вынесения решения суда об освобождении. Такая инициатива была одобрена на заседании Пленума Верховного суда, которое провел председатель Вячеслав Лебедев.

"Принятие инициативы позволит облегчить положение многих осужденных. Очень рада, что наши предложения по гуманизации процесса освобождения тяжелобольных осужденных восприняты Верховным судом РФ", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Омбудсмен уточнила, что сейчас тяжелобольные осужденные ожидают вступления в законную силу решения суда об их освобождении в течение 15 дней, находясь в пенитенциарных учреждениях. "Это не согласуется с принципом гуманизма и гарантированным Конституцией РФ правом на жизнь и здоровье", - считает Москалькова.