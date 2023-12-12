Русскоязычная община Кипра попросила организовать избирательный участок на севере острова

Также на ежегодной страновой конференции российских соотечественников обсудили предстоящие выборы в Европарламент от республики

НИКОСИЯ, 12 декабря. /ТАСС/. Представители русскоязычной диаспоры, проживающей на севере Кипра, обратились к российским властям с просьбой организовать у них избирательный участок на предстоящих в марте 2024 года выборах президента РФ. Просьба прозвучала на ежегодной страновой конференции российских соотечественников Кипра, которая проходила в Российском центре науки и культуры с участием посла России в Никосии Мурата Зязикова.

"Мы просим организовать хотя бы один участок в северной части Никосии", - рассказала корреспонденту ТАСС президент Ассоциации русскоговорящих жителей Северного Кипра Марина Коджадал. "Недавнее решение о предоставлении на севере Кипра консульских услуг придало невероятную положительную динамику, и было бы просто здорово, если бы проживающие здесь россияне еще и могли осуществлять свои избирательные права", - подчеркнула она.

Конференция российских соотечественников на Кипре была приурочена к 30-летию российской Конституции. "Закрепление самого понятия "соотечественник" в тексте основного закона страны представляется знаковым с точки зрения реализации неизменного приоритета в работе МИД России и его загранпредставительств - защиты интересов россиян за пределами родины", - заметил в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ на Кипре Мурат Зязиков. Конституцией сегодня гарантировано, что Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, "в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности".

"Необходимость и значимость появления такой поправки не вызывают сомнений, особенно в нынешней геополитической обстановке. Ведь речь идет о защите именно законных прав и интересов наших людей на основе общепринятых норм международного права и с учетом законодательства стран их пребывания", - продолжил глава российской дипмиссии. Он напомнил, что когда в августе 2023 года было принято решение об оказании консульских услуг на севере Кипра, учитывалось то, что наши соотечественники, находящиеся на этой части острова, по сути, до сих пор оказывались наедине со своими потенциальными проблемами, их законные интересы и права, включая избирательные, не были должным образом защищены.

Как рассказал председатель Координационного совета российских соотечественников Кипра Дмитрий Апраксин, в числе наиболее важных вопросов на конференции обсуждалась подготовка к выборам президента России, а также к выборам в Европарламент от Кипра. "Число русских и русскоговорящих граждан, которые постоянно проживают на Кипре - а это порядка 120 тыс. человек - уже позволяет нам сделать заявку на то, чтобы в Европарламенте был наш представитель, отстаивающий наши интересы", - добавил собеседник. Участвовавшие в работе конференции киприоты из числа друзей России обратились с просьбой предоставить им российское гражданство с тем, чтобы они тоже могли проголосовать на выборах президента РФ.