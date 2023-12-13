Постпред РФ в Женеве высоко оценил работу группы друзей в защиту Устава ООН

Геннадий Гатилов выразил уверенность, что в 2024 году группа еще больше проявит себя и расширит круг совместных инициатив

ЖЕНЕВА, 13 декабря. /ТАСС/. Группа друзей в защиту Устава ООН, в которую входят 20 стран, включая Россию, доказала свою эффективность в противодействии односторонним санкциям, неоколониальной практике и прямым военным угрозам. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов на состоявшемся в российской миссии дипломатическом приеме с участием государств - членов группы.

Группа друзей в защиту Устава ООН "стала существенным инструментом координации внешней политики наших стран", сказал дипломат. "Она доказала свою эффективность в том, что касается противодействия растущему давлению на наши государства с использованием неоколониальной практики, включая односторонние санкции, противоречивые геополитические концепции, несправедливые политические и экономические договоренности, а также прямые военные угрозы", - отметил Гатилов.

Деятельность Группы друзей в защиту Устава ООН, подчеркнул он, "не направлена против какой-либо страны или группы стран". Глава российской дипмиссии выразил особую благодарность венесуэльским коллегам. "Благодаря их непоколебимым и неустанным усилиям в качестве координаторов, деятельность группы в Женеве стала крупным успехом", - констатировал Гатилов. Группа приняла более 40 заявлений во время мероприятий высокого уровня в различных структурах ООН, она провела несколько встреч с высокопоставленными официальными лицами всемирной организации.

Постпред России выразил уверенность, что в 2024 году группа еще больше проявит себя и расширит круг совместных инициатив в Женеве. Он подчеркнул, что не следует упускать из виду также значение численного расширения группы. Есть много стран, которые проводят независимую внешнюю политику и могут внести заметный вклад в ее работу, резюмировал Гатилов.

В Группу друзей в защиту Устава ООН, созданную по инициативе Венесуэлы, входят Алжир, Ангола, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Зимбабве, Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Палестина, Российская Федерация, Сент-Винсент и Гренадины, Сирия, Экваториальная Гвинея, Эритрея.