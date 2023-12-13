Дипломаты КНР и России провели в Пекине консультации по правам человека

Стороны обсудили вопросы в этой области, представляющие взаимный интерес, сообщили в МИД республики

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Специальный представитель по вопросам прав человека Министерства иностранных дел Китая Ян Сяокунь и директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев провели консультации в столице КНР. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как уточняется в сообщении, опубликованном на сайте МИД Китая, консультации состоялись 12 декабря. "Стороны обменялись мнениями по многосторонним вопросам в области прав человека, представляющим взаимный интерес", - говорится в нем.