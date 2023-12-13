13 декабря, 06:45,
обновлено 13 декабря, 06:51
Выборы президента России - 2024

Комиссия СФ: РФ будет противостоять воздействию на международное наблюдение за выборами

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Россия будет вынуждена противостоять попыткам "подрывного воздействия на процесс международного наблюдения" за выборами президента 17 марта 2024 года для защиты электорального суверенитета. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Судя по имеющимся у комиссии данным, в 2024 году для защиты электорального суверенитета придется противостоять, в частности, попыткам подрывного воздействия на процесс предусмотренного российским законодательством международного наблюдения за ходом российских президентских выборов. Также необходимо ожидать большое количество хакерских атак на избирательную инфраструктуру и на другие государственные учреждения", - говорится в документе, опубликованном на сайте Совфеда. 

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