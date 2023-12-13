Комиссия СФ заявила, что предвыборный период будет сопровождаться санкционным давлением

В докладе комиссии отмечается, что для этого "ожидаемо будут использованы граждане РФ", осознанно вставшие на службу тех, кто официально считает Россию своим противником

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Период перед президентскими выборами в 2024 году будет сопровождаться антироссийским санкционным давлением. Об этом говорится в ежегодном докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"По мнению экспертов комиссии Совета Федерации, предвыборный период начала 2024 года, скорее всего, будет сопровождаться и усилением противоправного антироссийского санкционного давления, причем такого, которое способно, по мнению его инициаторов, хоть как-то повлиять на ход избирательной кампании", - говорится в документе, опубликованном на сайте Совфеда.

Комиссия отмечает, что для этого "ожидаемо будут использованы граждане РФ", осознанно вставшие на службу тех, кто официально считает Россию своим противником. "В связи с чем сенаторская комиссия напоминает о статье 284.2 УК РФ "Призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц", - отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что подобного рода незаконные санкции вызваны не проведением специальной военной операции или предстоящими выборами, а стратегическим решением Вашингтона, оформленным в виде федерального закона США "О сдерживании противников Америки при помощи санкций" от 2017 года, в котором Россия и была названа противником. "Причем сам закон предлагает американскому правительству периодически информировать Конгресс об ужесточении такого рода санкций и "рекомендует" всем союзникам Америки присоединиться к данной односторонней санкционной политике, по существу, в обязательном порядке", - говорится в документе.

Члены сенаторской комиссии отмечают, что период подготовки и проведения главных выборов страны требует максимальной консолидации органов публичной власти, гражданского общества. "В связи с изложенным комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России с момента объявления даты выборов президента РФ приступает к постоянному мониторингу внешних угроз электоральному суверенитету Российской Федерации", - отмечается в докладе комиссии.