Краснов заявил, что реакция Совфеда на его доклады помогает решать острые проблемы

По словам генпрокурора РФ, также благодаря сенаторам устраняются пробелы правового регулирования

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реагирование Совета Федерации на ежегодные доклады генерального прокурора о состоянии законности и правопорядка помогает решать острые проблемы в регионах. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования верхней палаты Федерального Собрания РФ.

"Для нас и для меня лично - это ответственное мероприятие, к которому я всегда лично тщательно готовлюсь, понимая его огромное значение для обеспечения прав граждан, защиты общества и государства", - подчеркнул генпрокурор.

"Вы с большим вниманием реагируете на каждую нашу инициативу. Благодаря исполнению принимаемых палатой постановлений в регионах решаются самые острые проблемы в сферах занятости населения, образования, охраны материнства и детства, экологии, а также в других волнующих наших граждан областях. Устраняются пробелы правового регулирования", - сказал генпрокурор.

Также он отметил неизменно высокий уровень поддержки верхней палатой федеральных законов, подготовленных при участии Генпрокуратуры. "Только за последние три года Советом Федерации рассмотрено и одобрено более 30 таких правовых актов, в том числе касающихся предоставления органам прокуратуры новых полномочий по возвращению государству утраченного имущества, оспариванию сделок в условиях специальных экономических мер", - напомнил Краснов.

14 марта 2020 года заслушивание ежегодных докладов генерального прокурора РФ Совету Федерации о состоянии законности и правопорядка в РФ было закреплено в Конституции России.