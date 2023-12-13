Избиркомы новых регионов РФ определят документы, удостоверяющие личность на выборах

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что речь идет о четырех новых регионах, и это "нечастое явление", так как большинство их жителей паспорта уже получили

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Избирательные комиссии новых регионов определят перечень документов, которые на выборах президента РФ в марте 2024 года избиратели смогут предъявлять вместо паспорта. Соответствующее положение закреплено в проекте постановления Центризбиркома, содержание которого изложил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Дано право избирательным комиссиям субъектов РФ определить перечень документов, использование которых допускается вместо паспорта Российской Федерации", - сказал он на заседании комиссии, заметив, что речь идет о четырех новых регионах, и это "нечастое явление", так как большинство их жителей паспорта уже получили.