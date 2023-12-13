Эксперт считает, что МУС преследует цель ликвидации неугодных глав государств в Африке

Заведующий кафедрой международного права Университета управления ТИСБИ Александр Мезяев отметил, что правовой неоколониализм является одной из главных проблем обеспечения безопасности на Африканском континенте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) как институт правового неоколониализма нацелен на ликвидацию неугодных глав государств в Африке и поддержание вооруженных конфликтов. Об этом заявил заведующий кафедрой международного права Университета управления ТИСБИ Александр Мезяев на круглом столе, посвященном вопросам обеспечения безопасности на Африканском континенте.

"Существуют три реальные цели МУС. Они следующие: первое - это ликвидация, причем не только политическая, но иногда и физическая, неугодных глав государств и правительств, вторая цель - разрушение прогрессивного международного права и создание репрессивного глобального права и третья - поддержание вооруженных конфликтов", - указал он в ходе презентации доклада Российского совета по международным делам (РСМД) и РУДН "Западные и незападные акторы в обеспечении безопасности в Африке".

Специалист также отметил, что правовой неоколониализм является одной из главных проблем обеспечения безопасности на Африканском континенте. "Главным институтом правового неоколониализма является на сегодняшний день Международный уголовный суд. С первого же дня своей деятельности Международный уголовный суд выбрал именно Африку как объект своей деятельности, и Африка продолжает оставаться этим объектом", - подчеркнул он.

По мнению Мезяева, "безопасность Африки сегодня - это вопрос принципиальный, который связан с полной деколонизацией мира, в том числе правовой". "Противодействие МУС я здесь вижу как центральный вопрос", - заключил эксперт.