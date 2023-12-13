Вершинин и Педерсен обсудили перспективы работы Конституционного комитета Сирии

Замглавы МИД РФ и спецпосланник генерального секретаря ООН по САР подтвердили востребованность согласованных многосторонних усилий, нацеленных на снижение напряженности в регионе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили текущую ситуацию в арабской республике, а также перспективы возобновления работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса.

"Состоялся развернутый обмен мнениями по текущей ситуации в Сирии, в том числе в контексте беспрецедентной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта. В этой связи подтверждена востребованность согласованных многосторонних усилий, нацеленных на снижение напряженности в регионе", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи в Женеве.

"Были обсуждены перспективы возобновления работы Конституционного комитета в рамках продвижения политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН без внешнего вмешательства и на основе уважения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, как это предусмотрено резолюцией СБ ООН 2254", - добавили в ведомстве.

В дипведомстве информировали, что также были рассмотрены задачи нормализации социально-экономической ситуации в Сирии под углом негативного влияния односторонних санкций, критического недофинансирования деятельности ООН в стране, необходимости оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий в соответствии с нормами международного гуманитарного права и руководящими принципами, закрепленными в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 46/182.