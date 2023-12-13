Песков заявил, что Путин часто жертвует сном ради рабочей программы

Пресс-секретарь президента отметил, что иногда российский лидер "в сутки спит по несколько часов"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин часто жертвует своим сном ради рабочей программы, это касается и международных поездок главы государства, и его поездок по России. Об этом в комментарии телеканалу "Известия" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Спит он, конечно же, мало. И в ходе международных поездок, и в ходе внутренних поездок по стране, - рассказал представитель Кремля. - Он очень часто жертвует сном ради рабочей программы".

По словам Пескова, иногда российский лидер "в сутки спит по несколько часов". "И когда он готовится к таким крупным мероприятиям, конечно же, приходится жертвовать сном. Он действительно работает и с обращениями граждан, он очень внимательно относится к теме подготовки", - подчеркнул пресс-секретарь президента, имея в виду его подготовку к совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Представитель Кремля отметил, что в течение уже нескольких дней российский лидер по 10-12 часов разбирал блоки тем, которые доминируют в обращениях россиян. "Работал с министрами, с вице-премьерами, со своими помощниками. И готовился к тому, что произойдет завтра", - заключил Песков.

Ранее Песков сообщал, что президент подведет итоги года 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре раза - в качестве премьер-министра.