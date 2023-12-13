Песков: оформление Путина кандидатом в президенты будет выполнено "своим чередом"

Пресс-секретарь главы государства отметил, что "очень важным этапом станет подготовка предвыборной программы президента"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Все необходимые процедуры для оформления президента России Владимира Путина в качестве кандидата на новый срок полномочий главы государства будут выполнены как положено и своим чередом, заверил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В интервью телеканалу "Россия-24" представитель Кремля пока не стал говорить о сроках проведения предвыборной кампании Путина, пояснив, что ЦИК должен определять график. "Но, разумеется, все необходимые процедуры, формальности для оформления Путина как кандидата будут выполнены", - подчеркнул Песков.

Он обратил внимание на то, что "определенные действия уже предпринимает инициативная группа, она планирует широкомасштабные мероприятия по выдвижению Путина как кандидата [в президенты на выборах в марте 2024 года]". "То есть все пойдет своим чередом", - отметил представитель Кремля. По его словам, "очень важным этапом станет подготовка предвыборной программы президента".