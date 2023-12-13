Песков ожидает в ходе избирательной кампании в РФ "русофобские припадки" на Западе

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на огромное количество обращений на прямую линию с выражением поддержки президенту России Владимиру Путину

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. "Русофобские припадки" в ходе избирательной кампании в РФ возможны на Западе, где не понимают степень консолидации россиян, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что русофобские припадки будут продолжаться. И в ходе этих русофобских припадков, конечно же, главным объектом станет сама избирательная кампания. Им очень трудно понять степень консолидации общества, степень поддержки обществом своего президента даже еще до начала избирательной кампании", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Он обратил внимание на огромное количество обращений на прямую линию с выражением поддержки президенту. "Там [на Западе] это понять невозможно. Кроме того, конечно, продолжается гибридная война против нас. В этих условиях избирательная кампания просто не может не быть объектом для нападок. С другой стороны, мы обрели некий иммунитет против этих нападок. Уверен, что этот иммунитет будет работать", - добавил Песков.