Песков заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии отношений с Египтом

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что отношения между странами носят исторический характер и являются взаимовыгодными

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Москва намерена и далее развивать дружеские и взаимовыгодные отношения с Каиром, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

Его спросили об этом в контексте всеобщих выборов президента, прошедших в Египте на днях.

"Мы заинтересованы в продолжении развития наших отношений с Египтом. Они носят исторический характер. Отношения [президента России Владимира] Путина с [президентом Египта Абдель Фаттахом] ас-Сиси - дружеские, партнерские. Они действительно взаимовыгодные", - отметил представитель Кремля.