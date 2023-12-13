Песков считает, что отношения РФ с Саудовской Аравией и ОАЭ заиграли новыми красками

Пресс-секретарь президента отметил, что сейчас эти страны являются одними из главных экономических партнеров России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что взаимоотношения России с Саудовской Аравией и ОАЭ "заиграли новым светом".

"Ближний Восток, где у нас традиционно очень добрые, партнерские и дружеские отношения со многими государствами, скажем так, сейчас они заиграли новым светом, как, например, отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией", - отметил представитель Кремля в интервью телеканалу "Россия-24".

Эти страны Песков назвал одними из главных экономических партнеров России. "Рост товарооборота просто фантастический ежегодный. И взаимодействие не только на двустороннем уровне, но и в рамках международных форматов, как, например, ОПЕК+", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, это позволяет не только развивать сотрудничество, но и повышать уровень доверительного диалога, обсуждать самые проблемные ситуации, которые окружают Россию и страны Ближнего Востока. Аналогичная ситуация, по мнению Пескова, и с Индией, Китаем, странами Юго-Восточной Азии.

"Это все целый мир, который открывает нам очень большие дополнительные возможности, которыми мы будем пользоваться. И речь идет об отношениях, о сотрудничестве, которое основывается исключительно на взаимной выгоде и взаимном уважении. Это то, что, как правило, отсутствовало в отношениях с коллективным Западом", - заключил представитель Кремля.