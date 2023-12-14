Путин проведет совмещенные прямую линию и большую пресс-конференцию

Модераторами дискуссии выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист "России-1" Павел Зарубин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в четверг прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами. Совмещенное мероприятие, получившее название "Итоги года", состоится в Гостином Дворе, начало запланировано на 12:00 мск.

О планах проведения прямой линии и большой пресс-конференции было объявлено еще 30 ноября, но теперь мероприятие пройдет на фоне недавнего объявления Путиным о своем намерении баллотироваться на выборах 2024 года.

В совмещенном формате большая пресс-конференция и прямая линия до нынешнего раза проводились всего однажды - в 2020 году, когда организовать их по отдельности помешала пандемия. Тогда мероприятие продолжалось почти 4 часа 30 минут, глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов и граждан.

В этот раз в зале будут присутствовать представители федеральных и региональных российских СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные в РФ. Модерировать дискуссию будут пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, а также ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист "России-1" Павел Зарубин. Вопросы граждан и журналистов будут чередоваться.

Вопросы о насущном и слова поддержки

Песков отмечал, что в преддверии выборов на прямую линию поступает много слов в поддержку Путина. В остальном граждане, как и в предыдущие годы, задают вопросы на самые разные темы.

Некоторые из них были опубликованы на сайте "Итогов года". Так, в числе первых поступили жалоба из Москвы с просьбой разобраться с выплатами военнослужащим, вопрос из Подмосковья о возможности помощи молодым специалистам с предоставлением льготного съемного жилья, обращение из деревни в Башкирии с просьбой заасфальтировать дорогу.

Интересуются граждане и вопросами внешней политики, например сроками восстановления "Северных потоков" или тем, "кто будет брать на себя ответственность в решении противоречий и конфликтов в многополярном мире, где все исходят из своих интересов". По традиции россиян волнуют и более личные темы - например, как президент реагирует на подчиненных, не выполняющих его распоряжения.

О некоторых вопросах, особо интересующих людей, журналистам рассказывал пресс-секретарь президента - в преддверии прямой линии он несколько раз приезжал в штаб и проверял, как идет подготовка. Так, по словам Пескова, в обращениях регулярно звучит "специальная военная операция во всех ее ипостасях": ход, задачи СВО, будущее бойцов по возвращении с передовой. Также россияне хотели бы спросить у Путина, достаточный ли запас прочности есть у экономики и социальной сферы, продолжит ли государство выполнять обязательства и не закроет ли специальные программы поддержки.

По последним данным, поступило уже более 2 млн обращений. Их можно отправлять через сайт в виде текста или видео, через мобильное приложение "Москва - Путину", а также через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, обратиться к президенту можно по номеру 0-40-40 для бесплатных СМС-сообщений и по номеру 8-800-200-40-40 для бесплатных звонков.

По словам Пескова, к предстоящему мероприятию президент готовится очень тщательно и сам смотрит вопросы по основным блокам тем. Также представитель Кремля подчеркивал, что ни одно обращение не останется без внимания, все они будут обработаны и решены в течение следующего года.

О формате

Глава государства в течение года регулярно лично общается с гражданами и журналистами. В декабре он встречался с волонтерами на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, с участниками "Движения первых" в центре знаний "Машук" в Пятигорске, с военнослужащими в Кремле, по видео-конференц-связи разговаривал с первыми получателями "Арктической ипотеки". С журналистами в формате пресс-конференции глава государства общался в предыдущий раз в октябре - в Пекине по итогам визита в Китай.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, она продолжалась 3 часа 42 минуты. За это время Путин ответил на 70 обращений граждан. Суммарно прямая линия как отдельный формат проходила 18 раз. Рекорд по продолжительности прямой линии был установлен в 2013 году - мероприятие длилось 4 часа 47 минут. Самой короткой стала первая прямая линия в 2001 году - 2 часа 20 минут. Если сложить все время, которое Путин провел, отвечая на вопросы во время прямых линий, то оно составит около 70 часов.

Предыдущая большая пресс-конференция состоялась в 2021 году, она продолжалась 3 часа 56 минут.

За это время Путин ответил на 44 вопроса, которые затрагивали как внутрироссийские, так и международные темы. Большая пресс-конференция как отдельный формат проходила 17 раз. Рекорд по продолжительности был установлен в 2008 году - мероприятие длилось 4 часа 40 минут. Самой короткой стала первая встреча Путина с журналистами в 2001 году - 1 час 35 минут. С 2004 года каждое такое общение главы государства с журналистами продолжалось не менее трех часов.