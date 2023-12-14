Госдума обсудит ратификацию конвенции между Россией и Алжиром о выдаче преступников

Также депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании планирует рассмотреть проект федерального закона о ратификации конвенции между Россией и Алжиром о выдаче преступников, а также проект об обязанности экспортеров сообщать ЦБ о валютных активах зарубежных "дочек".

Проект федерального закона о ратификации конвенции между Россией и Алжиром президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму 6 декабря. Документом предполагается, что стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора. Конвенция была подписана 15 июня 2023 года в Москве.

Под влекущим выдачу преступлением подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран влекут наказание в виде лишения свободы "на срок не менее 1 года или более тяжкое наказание". Документом закреплен и перечень оснований для отказа в выдаче. Она не может быть осуществлена, если лицо, указанное в запросе, является гражданином запрашиваемой стороны, если, по мнению одной из стран, выдача может причинить ущерб ее суверенитету, безопасности и публичному порядку, если лицо уже осуждено или оправдано судом в запрошенном государстве или при истечении срока давности.

Кроме того, Госдума рассмотрит во втором чтении законопроект, обязывающий резидентов-экспортеров представлять ЦБ информацию о валютных активах и обязательствах перед нерезидентами, включающую аналогичные сведения по их дочерним компаниям за рубежом.

Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Вводится обязанность резидентов представлять информацию о валютных активах и обязательствах, включая такую информацию с учетом имеющихся у этих юридических лиц - резидентов находящихся за пределами территории РФ дочерних хозяйственных обществ. Также законопроектом исключается обязанность Банка России размещать на своем официальном сайте в интернете перечень экспортеров, которые предоставляют ему такие данные. При этом регулятор наделяется полномочием по установлению порядка доведения до сведения резидентов информации о включении в перечень.

О страховании вкладов

Также депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект, предусматривающий распространение системы страхования вкладов на счета адвокатов, нотариусов, средних предприятий, профсоюзных организаций, а также социально ориентированных некоммерческих организаций. Документ инициирован главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и депутатом Константином Бахаревым.

Законопроект предусматривает распространение системы страхования вкладов на денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если такие банковские счета (вклады) открыты для профессиональной деятельности. Кроме того, система страхования вкладов будет распространяться на счета средних предприятий, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (сейчас страхование вкладов действует для малых и микропредприятий).

Проект также распространяет систему страхования вкладов на счета некоммерческих организаций, сведения о которых содержатся в реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг или в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) соответственно, ведение которых осуществляется федеральными органами исполнительной власти, за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом некредитными финансовыми организациями.