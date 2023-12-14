РФ заявила в СБ ООН о необходимости нарастить поддержку странам Центральной Африки

Зампостпреда РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева пояснила, что это необходимо в связи со сложной гуманитарной обстановкой в регионе

ООН, 14 декабря. /ТАСС/. Мировое сообщество должно нарастить поддержку странам Центральноафриканского региона. Об этом в среду заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Анна Евстигнеева.

"Серьезно обеспокоены сложной гуманитарной обстановкой в регионе. Статистика по беженцам, внутренне перемещенным лицам и нуждающимся в той или иной форме гуманитарного содействия говорит о необходимости нарастить поддержку государствам Центральной Африки. Прежде всего это касается происходящего в Судане и связанных с конфликтом масштабных трудностей для соседних государств", - сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Зампостпреда РФ отметила, что ключевую роль "в вопросах предотвращения кризисов и урегулирования конфликтов" должны играть сами региональные государства "при необходимой международной поддержке". "Со своей стороны продолжим поддерживать работающие в регионе организации системы ООН и оказывать странам Центральной Африки необходимое содействие на двусторонней основе", - добавила дипломат.