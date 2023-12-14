Песков заявил о дефиците доверия у стран коллективного Запада

Пресс-секретарь президента отметил, что при этом есть государства, которые открыты для выстраивании взаимовыгодных отношений

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Взаимное доверие и открытость для выстраивания взаимовыгодных отношений находятся в большом дефиците у стран коллективного Запада. Об этом в комментарии телеканалу "Известия" заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Действительно, есть государства, их становится все больше, которые начинают главным образом ориентироваться на свои интересы и которые отныне не собираются следовать в фарватере каких-то других стран. Таких стран становится больше, и такие страны открыты для выстраивании взаимовыгодных отношений, которые основаны еще и на взаимном доверии. А вот эти две характеристики, они в большом дефиците у стран коллективного Запада", - рассказал представитель Кремля.