Вершинин обсудил на встрече с президентом МККК модальности работы организации в Донбассе

Замглавы МИД РФ с Мирьяной Сполярич уделили особое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на встрече в Женеве с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич обсудил дальнейшую работу организации в Донбассе.

"Большое внимание было уделено гуманитарным аспектам украинского кризиса. С российской стороны акцентирована необходимость принятия комитетом исчерпывающих мер для прекращения грубейших нарушений международного гуманитарного права с украинской стороны и надлежащего обеспечения прав удерживаемых Киевом российских военнослужащих. Рассмотрены также модальности дальнейшей работы МККК в Донбассе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Стороны также обсудили "беспрецедентную эскалацию" в зоне палестино-израильского конфликта. "Выражена обоюдная серьезная обеспокоенность дальнейшей деградацией гуманитарной ситуации в секторе Газа. Подчеркнут императив незамедлительного и устойчивого прекращения огня и оказания экстренной помощи населению анклава. Отмечена необходимость продолжения усилий комитета по освобождению заложников", - сказали в дипведомстве.

В министерстве отметили, что Вершинин и Сполярич обсудили и вопросы двустороннего взаимодействия по выправлению гуманитарной ситуации в Сирии "на основе приверженности руководящим принципам гуманитарного содействия ООН, уважения суверенитета и территориальной целостности САР".

"Обозначен взаимный настрой на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в целях повышения эффективности реагирования на гуманитарные вызовы", - заключили в МИД РФ.