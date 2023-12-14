Георгия Тодуа назначили послом России в Экваториальной Гвинее

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Георгия Тодуа чрезвычайным и полномочным послом России в Экваториальной Гвинее по совместительству.

"Назначить Тодуа Георгия Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Экваториальная Гвинея по совместительству", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В середине ноября Георгий Тодуа был назначен послом России в Камеруне.

В августе премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о возобновлении в 2023 году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо. О планах по возобновлению работы российских посольств в этих странах говорил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии саммита Россия - Африка. Он подчеркивал, что это станет реальным практическим шагом по существенной активизации работы со странами Африки в политической, деловой и гуманитарной областях, а также в сфере культуры и туризма.