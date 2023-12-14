Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у посла Японии

По информации дипведомства, в ходе встречи российская сторона выразила "разочарование проводимым администрацией премьер-министра Фумио Кисиды русофобским курсом"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у назначенного посла Японии в Москве Акиры Муто, ему было выражено разочарование курсом властей Токио в отношении Москвы. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"14 декабря заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко принял копии верительных грамот у назначенного чрезвычайного и полномочного посла Японии в Российской Федерации Акиры Муто", - отметили на Смоленской площади.

Там пояснили, что в ходе встречи с российской стороны в очередной раз было выражено "разочарование проводимым администрацией премьер-министра Фумио Кисиды русофобским курсом, результатом которого стал практически полный демонтаж сформированного за десятилетия фундамента двусторонних связей". В МИД РФ указали, что ответственность за беспрецедентную деградацию отношений всецело лежит на японском правительстве.

"Высказана надежда на осознание официальным Токио ущербного для национальных интересов характера такой линии и возврат к принципам добрососедства и взаимного уважения", - добавили в российском дипведомстве.