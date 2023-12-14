ГД запретила жителям новых субъектов РФ носить боевое оружие за пределами своих регионов

Введенные нормы также устанавливают, что оружие и патроны к нему, принадлежащие иностранным гражданам и лицам без гражданства, подлежат добровольной сдаче в течение года после вступления в силу закона

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон, который в том числе запрещает жителям новых регионов носить личное боевое оружие за пределами территорий четырех новых субъектов РФ. Соответствующие поправки содержатся в законе, уточняющем перечень преступлений, подозреваемые и обвиняемые в совершении которых будут отдельно содержаться в следственных изоляторах (СИЗО) и других местах лишения свободы.

Изменения вносятся в закон, устанавливающий особенности правового регулирования в сфере оборота оружия в новых регионах РФ. Уточняется, что боевое огнестрельное оружие, находящееся у граждан на законном основании, должно быть сдано в органы внутренних дел через 60 дней после отмены военного положения в регионах, но не позднее 1 января 2026 года. При этом закон дополняется новой нормой, которая запрещает транспортировку, ношение и хранение гражданами РФ такого оружия за пределами Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области.

Новые нормы также устанавливают, что оружие и патроны к нему, находящиеся в собственности иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежат добровольной сдаче в органы внутренних дел РФ в течение года после вступления в силу закона об особенностях правового регулирования в сфере оборота оружия в новых регионах РФ. В противном случае такое оружие и патроны подлежат изъятию. По действующим нормам закона, который вступил в силу 13 июня 2023 года, иностранные граждане и лица без гражданства могли в течение 30 дней с момента вступления закона в силу вывезти принадлежащее им оружие и патроны за пределы РФ или добровольно его сдать.